India, dj e performer italiana Olly Esse "schiaffeggiata in aeroporto"

"Mi sono sentita violata e umiliata da questa vera e propria aggressione in pubblico - ha detto la performer in un'intervista televisiva - In tutta la mia vita non ho mai subito nulla di simile. Per ore avevo atteso tranquillamente notizie e quando mi sono presentata a quella signora in uniforme che stava dietro il banco e le ho chiesto cosa sarebbe accaduto, la sua prima risposta è stata di indirizzarmi, con modi inaccettabilmente bruschi, ad un altro sportello. Siccome insistevo nella richiesta di una soluzione, ha reagito con un crescendo di indisponibilità e violenza, fino all'aggressione, e al tentativo di distruggere il mio telefonino".



La replica di Air India - Un portavoce di Air India, intervenuto in diretta sulla rete televisiva indiana NewX, ha negato lo schiaffo e affermato che Olly avrebbe interpretato male l'accaduto. Ma la performer non ci sta: intervistata dalla stessa rete ha ribadito la sua versione: "Non capisco perché insistano a negare pubblicamente ciò che hanno ammesso in privato: dopo lo schiaffo, mentre ero ancora all'aeroporto, un vicedirettore del servizio di assistenza ai passeggeri di Air India mi si è avvicinato, mi ha dato la mano e mi ha chiesto scusa. Se i viaggiatori vengono trattati in questo modo, suggerisco ai turisti di stare alla larga da questa città".



La dj - Olly Esse è nata a Milano 32 anni fa: dopo una laurea in Psicologia criminale, ha iniziato nel 2002 la carriera di dj che l'ha portata a esibirsi nei più importanti festival internazionali. Da alcuni anni vive in India, a Mumbai, dove è diventata una celebrità. Attivissima anche come attrice, modella, produttrice di video e musica, è una beniamina dei media indiani, che la considerano la migliore rappresentante della nuova generazione di dj al femminile. Il suo profilo Instagram, è seguito da migliaia di persone.