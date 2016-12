India, deraglia treno: due morti

Nove carrozze di un treno diretto a Mumbai sono deragliate nello Stato di Karnataka, nel sud dell'India, causando la morte di due persone ed il ferimento di altre nove. Partito da Secunderabad il "Duronto Express" è deragliato per cause imprecisate verso le 2.15 vicino alla stazione di Martur. Nove carrozze si sono rovesciate e i soccorritori hanno impiegato alcune ore per liberare tutti i passeggeri rimasti bloccati al loro interno.