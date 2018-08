India, deputato entra in Parlamento vestito come Hitler per protesta

Naramalli Sivaprasa , deputato indiano, non è nuovo a iniziative pittoresche. Nel corso degli anni il politico si è presentato infatti in Parlamento vestito da allevatore, da religioso e da donna, per manifestare il suo dissenso su vari argomenti. Sivaprasa nei giorni scorsi ha aggiunto una nuova "figura" alla sua collezione di proteste, entrando in aula a Nuova Delhi nei panni di Adolf Hitler , per esprimere contrarietà alla linea del premier Narendra Modi .

Con svastica al braccio, accessori nazisti e baffetti, il deputato ha voluto chiedere al governo maggiori fondi da destinare allo sviluppo per il suo stato del sud dell'India, l'Andhra Pradesh. Sivaprasa (noto anche per diverse apparizioni cinematografiche) ha spiegato di voler inviare in questo modo un messaggio a Modi "affinché non segua l'esempio di Hitler", non avendo mantenuto la promessa di altre risorse al territorio. Il Telugu Desam Party è in rotta con la maggioranza del governo da mesi e recentemente ha presentato anche una mozione di sfiducia.