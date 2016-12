India, denuncia i suoi stupratori: le danno fuoco

07:31 - Una ragazza indiana in passato vittima di una aggressione sessuale è ora ricoverata in condizioni critiche in un ospedale dello Stato del Punjab dopo che gli stupratori da lei accusati, rimessi in libertà provvisoria da un giudice, le hanno cosparso il corpo di cherosene appiccando poi il fuoco. La giovane, di 17 anni, riferisce l'agenzia di stampa Ians, si trova in un centro sanitario di Ludhiana ed ha ustioni gravi sul 75% del corpo.

Le stesse fonti hanno aggiunto che tre individui originari del Bihar accusati dalla ragazza dello stupro, una volta ottenuta la libertà provvisoria hanno chiamato tre amici e si sono recati a casa sua mettendo in atto il terribile gesto. Due di loro, si è infine appreso, sono stati arrestati dagli agenti poco dopo il fatto.