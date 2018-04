India, "dalit" minacciano nuova marcia con "1 milione persone"

Gli organizzatori dello sciopero nazionale dei "dalit" (conosciuti anche come "intoccabili" senza casta) realizzato lunedì in India, e che ha avuto un bilancio di una decina di morti, non demordono. "Se le nostre richieste non verranno esaudite dal governo entro agosto, in settembre organizzeremo una 'Marcia di un milione di leader' a New Delhi" hanno assicurato.