India, cuoca presa in giro avvelena gli ospiti: 5 morti e 88 ricoveri

Mai prendere in giro la padrona di casa e le sue doti culinarie. E' quanto hanno sperimentato sulla loro pelle alcuni ospiti, invitati da una 23enne alla festa d'inaugurazione per la nuova dimora. E' successo in India. La donna, derisa, ha deciso di vendicarsi avvelenando gli invitati. Drammatico il bilancio: cinque morti e almeno 88 persone ricoverate dopo essere state intossicate con un pesticida mescolato alle pietanze. La giovane rischia la pena capitale.