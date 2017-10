India, crollo in un deposito di autobus: otto morti

Otto persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite nel crollo di una parte di un deposito della compagnia statale dei trasporti dello Stato di Tamil Nadu, in India. L'incidente, avvenuto a Porayar, ha coinvolto un gruppo di autisti e operai. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause del crollo, verificatosi in uno stabile costruito nel 1952 e interessato da danni mai riparati.