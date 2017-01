India: crollo in miniera, recuperati 16 corpi dei 23 dispersi

Strage in una miniera dell'India, dove 23 minatori sono rimasti intrappolati sotto terra in seguito a un crollo. I soccorsi sono riusciti a recuperare i corpi di 16 persone, ha fatto sapere la polizia, e R.K. Malik, il portavoce delle forze dell'ordine del Jharkhand, lo Stato dove è avvenuta la tragedia, ha detto che ci sono pochissime speranze di trovare in vita qualcuno dei sette uomini ancora dispersi.