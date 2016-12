India, crolla edificio: due morti

Un edificio di quattro piani è crollato in un quartiere di Mumbai, nell'India centrale, uccidendo almeno due persone. Secondo quanto riferito dal quotidiano Dna, tuttavia, ci sarebbero diversi feriti e numerose persone sarebbero ancora intrappolate sotto le macerie. Le persone tratte in salvo, come confermano i soccorritori, sono dodici.