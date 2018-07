India, crolla edificio di sei piani in costruzione: ci sono dispersi

Un palazzo di sei piani in costruzione è crollato in un villaggio a 40 chilometri ad est di New Delhi, accasciandosi su un edificio adiacente. Si ritiene che all'interno, al momento del disastro, vi fossero almeno una dozzina di operai, e si teme che siano intrappolati sotto le macerie. Lo riporta l'agenzia Press Trust of India. Il comandante dei vigili del fuoco ha fatto sapere che almeno 100 persone stanno partecipando alle ricerche.