India, Corte: dialogo con maoisti come con le Farc in Colombia

La Corte Suprema indiana ha suggerito al governo che per risolvere il decennale conflitto esistente con i gruppi maoisti nel Paese si sperimenti il dialogo intrapreso in Colombia con le Farc. Lo scrive il quotidiano The Times of India. Da quasi 50 anni in una "fascia rossa" che comprende gli Stati indiani di West Bengala, Chhattisgarh, Bihar e Orissa, sono attivi militanti armati e non che si scontrano con le forze dell'ordine indiane.