India, contadino espone il poster di una pornostar per proteggere il raccolto dal malocchio: "Ha funzionato"

Piantare nel campo coltivato una gigantografia della pornostar Sunny Leone per proteggere i raccolti dal malocchio: è l'originale rimedio apotropaico escogitato da un contadino di Banda Kindi Palle, un villaggio del sud-est dell'India . "Ha funzionato alla perfezione, ho avuto buoni raccolti in tutta la mia terra", ha dichiarato il 45enne Chenchu Reddy all'Hindustan Times.

Desideroso di distogliere l'attenzione indesiderata di vicini e passanti dalle sue abbondanti colture di cavolfiore e cavolo, Reddy sapeva che uno spaventapasseri convenzionale non sarebbe bastato: ci voleva qualcosa di davvero speciale.



Il contadino ha quindi realizzato un tabellone col poster dell'attrice hard e di Bollywood di origini canadesi Sunny Leone, che posa in bikini. "Ehi, non piangere o essere geloso per me", recita lo slogan della foto in lingua telugu. "E' stata un'ottima idea, nessuno posa più gli occhi sul mio raccolto ora", ha sentenziato Reddy.