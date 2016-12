India, cede una giostra del luna park: un morto e 19 feriti

Tragedia al parco divertimenti Kishkinta di Chennai, in India: l’attrazione “Disco Dancer” è stata infatti protagonista di un terribile incidente che ha causato un morto e 19 feriti. In seguito alle inondazioni che hanno recentemente coinvolto la città, la giostra era rimasta danneggiata: le 20 persone coinvolte, tutte dipendenti del parco, stavano infatti facendo un giro di prova per valutare la stabilità dell’attrazione. Ma, improvvisamente, la gigantesca ruota della giostra si è staccata da un’altezza di almeno 5 metri, schiantandosi a terra.