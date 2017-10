India, camion carico di operai finisce in una scarpata: dieci morti

Un autocarro pieno di operai è uscito di strada finendo in una scarpata, provocando la morte di dieci persone e il ferimento di altre venti. E' accaduto nello Stato di Maharashtra, in India. La polizia, che ha coordinato i soccorsi, ha reso noto che l'autista ha perso il controllo dei veicolo, in viaggio fra Karad e Solapur, mentre affrontava una difficile curva vicino alla città di Tasgaon.