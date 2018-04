India, bus scolastico precipita in una scarpata: strage di bambini

Sono 27 i bambini morti nello Stato indiano settentrionale dell'Himachal Pradesh dopo che un bus scolastico è caduto in una scarpata. Lo rende noto la polizia. "Il veicolo è precipitato per 60 metri in una gola", ha spiegato un agente. L'incidente, in cui hanno perso la vita anche due insegnanti e l'autista, è avvenuto a circa 325 chilometri dalla capitale dello Stato.