India, bus cade nel fiume: 22 morti

Un autobus è caduto prima dell'alba nel fiume Godavari in Andhra Pradesh, nell'India centromeridionale, causando la morte di 22 persone. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Per cause ancora da chiarire, il veicolo, che trasportava un gruppo di pellegrini di ritorno da Tirupati, ha improvvisamente urtato la barriera di protezione sul ponte Dowleswaram, sfondandola e terminando la sua corsa nel fiume. Fra le vittime, anche nove donne e sei bambini.