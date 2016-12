India, bus cade in un burrone: 14 morti e 40 feriti

Quattordici morti e quaranta feriti: è il tragico bilancio di un incidente stradale in India, dove un bus uscito fuori strada è precipitato in un burrone in una zona di montagna dello Stato settentrionale di Himachal Pradesh, secondo la polizia. Sul bus c'erano circa cinquanta passeggeri. Un sopravvissuto racconta che "una parte della strada ha ceduto mentre l'autobus si era fermato per lasciar passare un altro veicolo che viaggiava in senso opposto".