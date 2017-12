India, bus cade in fiume: almeno 20 morti nello Stato del Rajasthan

Tragedia nello stato indiano occidentale del Rajasthan: almeno 20 persone sono morte dopo che un autobus è precipitato da un ponte in un fiume. Dieci i feriti. Per cause ancora non chiare, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo sfondando il muretto del ponte. Proseguono le operazioni di soccorso. L'India è il Paese che ha il più alto numero di vittime di incidenti stradali al mondo, con oltre 110mila morti ogni anno.