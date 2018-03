India, autobus precipita in un canale nel nord-est: almeno 12 morti

Un autobus è caduto in un canale vicino alla città di Sitamarhi, in India. Nell'incidente almeno 12 persone hanno perso la vita e altre 41 sono rimaste ferite. Secondo i media locali, il veicolo si è scontrato contro la protezione laterale della strada, facendola cedere, a causa di un errore di manovra del conducente. Il mezzo è poi rotolato nel canale Bagmati, terminando la sua corsa immerso per metà nell'acqua e rovesciato con le ruote in aria.