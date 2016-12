India, autobus finisce in un canale: morte 14 persone

Almeno 14 persone sono morte dopo che l'autobus su cui viaggiavano è precipitato in un canale nello Stato centro-meridionale indiano di Telangana. Lo riferiscono i media a New Delhi. Il veicolo era partito da Hyderabad diretto a Kakinada in Andhra Pradesh ed è caduto in nottata scivolando per una decina di metri nel canale del Nagarjuna Sagar Project. Alcuni sopravvissuti addossato la colpa dell'incidente all'imperizia dell'autista dell'autobus.