India, attrice picchiata per il vestito troppo corto: "Non può, è musulmana"

"Come può indossare abiti così succinti e ballare canzoni scadenti pur essendo musulmana"? Per questo motivo, un autista indiano ha schiaffeggiato l'attrice Gauhar Khan durante il programma "India's Raw Star" a Mumbai.

A Mohammad Akil Malik, l'uomo che ha rifilato lo schiaffo alla Khan, non dev'essere piaciuto il vestito grigio dell'attrice, che mostrava una schiena sexy e nuda. Per questo è stato consegnato subito alle autorità con l'accusa di aggressione, molestie e minacce e giovedì scorso è comparso in tribunale. L'attrice, ancora visibilmente provata, ha ringraziato su Twitter tutti i propri fan per il sostegno ricevuto.