India, attentato a treno attribuito a Isis: 10 feriti

Un ordigno artigianale di bassa potenza è scoppiato martedì in India su un vagone di un treno in viaggio fra Bhopal e Ujjain causando il ferimento di una decina di persone, di cui tre sono in gravi condizioni. Secondo le autorità indiane, l'attentato sarebbe da attribuire all'Isis: tre persone, arrestate subito dopo l'esplosione, avrebbero fatto "importanti dichiarazioni" che hanno permesso di confermare la matrice terroristica dell'operazione.