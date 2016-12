India, astrologo predice figlia femmina: donna bruciata con l'acido da suocera e cognata

A Nellore , nell' India orientale , una donna di 27 anni in dolce attesa - denominata dalla polizia S Girija - è stata bruciata con l' acido sul ventre dalla suocera e dalla cognata. Secondo gli investigatori, le due donne hanno compiuto il gesto dopo che un astrologo ha predetto che il bambino sarebbe stato di sesso femminile . La donna, soccorsa dai vicini di casa, è ricoverata in ospedale e pare che le bruciature abbiano intaccato il 30 per cento del suo corpo. La polizia sta cercando le due colpevoli, fuggite subito dopo l'aggressione.

S Girija ha già un altra figlia di 18 mesi, per cui le due parenti non avrebbero sopportato il fatto che anche il secondogenito sarebbe stato di sesso femminile. Ancora non è certo che tipo di acido abbiano usato le donne, si saprà solo un volta arrivate le analisi chimiche. Intanto, la polizia ha arrestato il marito della vittima e il suocero per cercare di ricavare qualche dettaglio in più sulla vicenda.