India, arrestato sarto: è accusato di aver stuprato 500 bambine

La polizia ha arrestato a New Delhi un sarto che ha confessato di aver abusato in 12 anni di almeno 500 bambine in vari Stati dell'India e nella capitale. Si tratta di Sunil Rastogi, di 38 anni, sposato e padre di tre figli. Dall'inchiesta aperta dalla polizia di Delhi-Est per sei casi recenti che lo riguardano, è emerso che Rastogi ha trascorso sei mesi in carcere nel 2006 nello Stato di Uttarakhand per aver violentato una bambina.