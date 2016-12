India, ancora spari in base Punjab

Colpi d'arma da fuoco ed un'esplosione sono stati avvertiti all'interno della base aerea indiana di Pathankot, in Punjab, attaccata sabato da un commando armato. Lo scrive l'agenzia di stampa Ians, sostenendo che quindi un militante potrebbe essere ancora nascosto all'interno. Da parte sua, l'agenzia di stampa Ani rivela che un membro di una unità paramilitare in perlustrazione nella base è rimasto ferito in circostanze non chiare.