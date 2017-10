India, aereo atterra ad Ahmedabad per minaccia alla sicurezza

Un aereo della compagnia indiana Jet Airways in volo fra Mumbai e New Delhi ha realizzato un atterraggio di emergenza "per motivi di sicurezza" nell'aeroporto di Ahmedabad, in Gujarat. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Ani. In un comunicato, la compagnia ha indicato che la decisione è stata presa "dopo il rilevamento di una minaccia per la sicurezza a bordo" che non è stata tuttavia specificata.