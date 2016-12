India, 62enne si salva dal volo Emirates in fiamme e vince 1 milione di dollari alla lotteria

Khadar ha acquistato il biglietto milionario al Dubai Duty Free Millennium Millionaire dell'aeroporto internazionale di Dubai. Lo stesso scalo dove aveva rischiato la pelle quando il Boeing 777 su cui viaggiava proveniente dell'India, aveva preso fuoco dopo essere atterrato. Per Khadar questa vincita non è solo un colpo di fortuna, ma una vera e propria benedizione. L'uomo ha infatti lottato anni per pagare le cure mediche di suo figlio, rimasto paralizzato poco dopo la nascita a seguito di una caduta.



E ora con questo denaro vorrebbe aiutare coloro che hanno bisogno. Il suo progetto ora è quello di tornare nel suo paese, l'India, e impegnarsi in un lavoro umanitario per aiutare i bambini bisognosi del Kerala, nel sud dell'India. Khadar spiega di non voler dare soldi ad un ente di beneficenza o realizzare un business, "voglio cercare persone che hanno veramente bisogno di aiuto e dare direttamente a loro il denaro. Ero povero e so quello che significa".