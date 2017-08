India, 60 bambini morti in 5 giorni in ospedale Uttar Pradesh

Sessanta bambini, fra cui molti neonati, sono morti negli ultimi cinque giorni in India in un ospedale dello Stato di Uttar Pradesh. Lo riferisce Ndtv di New Delhi. Secondo i media indiani ben 23 bambini, di cui 14 nel reparto neonatale, sono morti solo nella giornata di giovedì, apparentemente per l'improvvisa mancanza di bombole di ossigeno, la cui fornitura sarebbe stata bloccata dalla ditta appaltatrice per un mancato pagamento.