India, 40 coltelli estratti dallo stomaco di un agente con disturbi psichici

Di professione non fa il mangiatore di coltelli, ma dal suo stomaco ne hanno estratti ben 40 dopo 5 ore di intervento in sala operatoria. Non credevano ai loro occhi i cinque chirurghi dell'equipe dell'Amritsar Corporate Hospital, nello Stato di Punjab, in India, che pensavano di intervenire su una massa tumorale, ma che dal ventre di un agente di polizia, affetto da disturbi psichici, hanno estratto una a una tutte le lame ingerite in due mesi. Giusto in tempo, perché potevano portare il paziente alla morte.

India, nello stomaco c'erano 40 coltelli 1 di 4 India, nello stomaco c'erano 40 coltelli 2 di 4 India, nello stomaco c'erano 40 coltelli 3 di 4 India, nello stomaco c'erano 40 coltelli 4 di 4 India, nello stomaco c'erano 40 coltelli leggi dopo slideshow ingrandisci

L'uomo, un 42enne, aveva manifestato forti dolori al ventre, ma nessuno poteva immaginare che avesse ingerito di sua volontà 40 coltelli, molti a serramanico chiusi, ma altri aperti e con la lama esposta lunga anche 18 centimetri. I medici avevano ipotizzato, confortati da una ecografia, la presenza di una grossa massa tumorale.



"Ma successivamente una tomografia computerizzata ha materializzato una ipotesi incredibile", ha dichiarato il capo chirurgo Jatinder Malholtra, e cioè che "nello stomaco del paziente era stato identificato un gran numero di oggetti simili a coltelli".



Quando "è cominciato l'intervento chirurgico - ha aggiunto - abbiamo subito trovato, uno dopo l'altro i coltelli". In 20 anni di professione, ha assicurato, "non avevo mai visto una cosa del genere. E se non fossimo intervenuti, presto il paziente sarebbe morto per le ampie ferite interne che si era prodotto".



L'operazione è durata 5 ore. I sanitari hanno chiesto al paziente, ora in convalescenza, in quanto tempo avesse ingerito i coltelli, ricevendo come risposta "due mesi".