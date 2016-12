India, 13enne muore dopo digiuno di due mesi: genitori sotto accusa

Orrore in India per la morte di una ragazza di 13 anni dopo un digiuno durato oltre due mesi per motivi religiosi ma anche, si accusa, per una speculazione economica da parte dei genitori. Sulla tragedia, avvenuta a Hyderabad nel sud dell'India, la polizia ha aperto un'indagine per capire se la ragazza sia stata costretta al digiuno dai genitori fedeli del giainismo, una delle religioni più antiche dell'India.