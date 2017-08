India, 20 anni di carcere al guru Ram Rahim: si temono rivolte

Il guru indiano Gurmeet Ram Rahim, riconosciuto colpevole di stupro nei confronti di due seguaci avvenuti nel 2002, è stato condannato a 20 anni di carcere. Nel corso del dibattito in tribunale il guru ha ammesso le proprie responsabilità chiedendo clemenza al giudice. Intanto le forze di sicurezza indiane sono in allerta, la polizia ha dato l'ordine di sparare a vista in caso di tentativi di dare il via a nuove proteste.