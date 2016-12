Independence day, Obama: "La libertà va difesa ogni giorno"

La libertà non è qualcosa che "accade" ma "deve essere difesa ogni singolo giorno": è questo il messaggio di Barack Obama per il suo ultimo Giorno dell'Indipendenza alla Casa Bianca. La libertà "è qualcosa che dobbiamo alimentare e diffondere nel mondo", ha quindi sottolineato il presidente Usa ricordando quanto "siamo incredibilmente fortunati che generazioni passate abbiano voluto prendere le armi e combattere per la nostra libertà".