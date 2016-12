Incontro Trump-Obama alla Casa Bianca, il tycoon: "E' brava persona"

"Una gran brava persona". Così Donald Trump nella conferenza stampa a margine dell'incontro, durato un'ora e mezzo, con il presidente uscente Barack Obama. "E' importante per tutti noi, a prescindere dal partito, riunirci e lavorare insieme per affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti. Se Trump avrà successo, noi avremo successo", ha aggiunto Obama. Il futuro capo della Casa Bianca ha replicato di non vedere l'ora di lavorare con chi rispetta.