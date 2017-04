Incontro Trump - Gentiloni: vicinanza a popolo e governo francese

Nel corso del colloquio tenutosi alla Casa Bianca tra Donald Trump e Paolo Gentiloni, i due leader sono stati informati dei fatti in corso a Parigi. "Condoglianze alla Francia. Sembra terrorismo: non finisce mai, dobbiamo essere forti e vigili", ha detto il presidente Usa. "Condoglianze e vicinanza al popolo e al governo francese, in un momento molto delicato a tre giorni dalle elezioni", gli ha fatto eco Gentiloni.