Incidente treno Usa, ipotesi errore umano: velocità troppo elevata

L'incidente ferroviario di Hoboken, in New Jersey, potrebbe essere stato causato da un errore umano. Lo riferiscono le autorità locali. Prima dello schianto il treno viaggiava a una velocità troppo elevata, probabilmente a causa dell'errore di un "operatore", anche se non è ancora chiaro se si tratti di un macchinista o del personale in stazione. Al momento il bilancio dell'incidente è di un morto e decine di feriti, di cui due gravi.