Incidente sulle montagne russe in Scozia, undici feriti

Undici feriti, tra cui nove bambini: questo il bilancio di un incidente avvenuto sulle montagne russe in un parco divertimenti nel North Lanarkshire, in Scozia . Una vettura con diverse persone a bordo è uscita dai binari, precipitando da circa nove metri. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. I pompieri hanno liberato chi era rimasto intrappolato fra le lamiere.

Non è ancora chiaro se qualcuno sia in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto quando un vagone dell'ottovolante "Tsunami" - che può raggiungere i 64 chilometri orari - si è staccato ed è caduto sopra una giostra per bambini.