Incidente sul Piz Bernina: due italiani gravi, morta guida alpina

Due italiani, di 56 e 58 anni, feriti in maniera grave e una nota guida alpina svizzera morta: è il bilancio di un tragico incidente avvenuto domenica sul Piz Bernina, la cima più elevata delle Alpi Retiche occidentali, in Svizzera. La vittima è Norbert Joos, di 55 anni, che in carriera aveva scalato 13 dei 14 Ottomila. L'incidente è avvenuto a 3.900 metri. Uno dei tre alpinisti è scivolato e ha trascinato con sé gli altri due, per circa 160 metri.