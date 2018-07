Incidente stradale in Scozia: cinque morti, due sono italiani

Tutto è avvenuto a tarda sera, come ha riferito la polizia locale, nel Moray, regione della Scozia affacciata sulla costa nord-orientale del Regno Unito, dove un minibus Fiat e un suv Nissan che procedevano in direzione opposta si sono scontrati in pieno, accartocciandosi l'uno nell'altro. L'episodio si è verificato - per cause ancora da accertare definitivamente - sulla strada A96, fra il villaggio di Keith e quello di Huntly, nel confinante Aberdeenshire, sede di uno dei castelli medievali scozzesi tanto amati dai turisti.



Sul van viaggiavano due coppie italiane, una delle quali con due figli piccoli, di 3 e 4 anni, e il risultato dell'impatto è stato devastante: uno dei due bimbi è morto praticamente sul colpo, come anche la donna della coppia che viaggiava da sola. Mentre degli altri quattro connazionali, tutti feriti e tutti trasportati in ospedale a bordo di elicotteri, almeno due, entrambi adulti, appaiono in condizioni critiche.



La strada è stata parzialmente chiusa e sono state disposte delle deviazioni. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta e le forze dell'ordine hanno lanciato un appello a eventuali testimoni per ricostruire l'accaduto. L'incidente è avvenuto tra Huntly e Keith, nella contea del Moray, sull'A96, una delle autostrade più trafficate della Scozia.