Incidente stradale in Namibia, muore una turista italiana 37enne

Una turista italiana 37enne è rimasta uccisa in un incidente stradale in Namibia, nei pressi della località di Helmeringhausen. L'autista della vettura sulla quale l'italiana viaggiava con altre tre connazionali ha perso il controllo durante la guida: il veicolo si è ribaltato, e la donna è morta sul colpo, mentre le altre tre sono rimaste ferite. La 37enne era in Namibia per un viaggio organizzato da un tour operator italiano.