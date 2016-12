Incidente in bicicletta, ricoverato a Ginevra il segretario di Stato Usa John Kerry

John Kerry è stato ricoverato all'ospedale universitario di Ginevra per un incidente in bicicletta. Il segretario di Stato si trovava nella città svizzera per partecipare ai colloqui sul nucleare iraniano. Kerry è stato trasportato in ospedale in elicottero dopo una caduta, in seguito alla quale si è rotto un femore. Ripartirà subito per gli Stati Uniti.