Incidente ferroviario in Francia: un albero cade sui binari, 8 i feriti

Paura in Francia per un incidente ferroviario che ha provocato 8 feriti. Il convoglio locale Ter (espresso regionale) che collega Montpellier a Nimes era all'altezza della cittadina di Saint-Aunès, non lontano dal punto di partenza, quando un albero è caduto in seguito a un violento temporale, bloccando i binari e danneggiando i cavi elettrici. A bordo del treno viaggiavano oltre 200 passeggeri.

Una cinquantina le persone coinvolte nell'incidente, avvenuto mentre era in corso una forte grandinata secondo il quotidiano locale Midi Libre. Per i soccorsi si sono mobilitate una decina di ambulanze, appoggiate da mezzi dei paramedici e da un elicottero.



Secondo il prefetto dell'Herault il ferito più grave, "in urgenza assoluta", è stato evacuato in elicottero dal luogo dello scontro, mentre delle sette "urgenze relative" sei sono state trasportate all'ospedale universitario di Montpellier. Gli altri passeggeri del treno, precisa la nota, sono stati assistiti nella sala delle feste comunale della cittadina di Saint-Aunès, nel cui territorio è avvenuto l'incidente. In tutto si tratta di circa duecento persone.