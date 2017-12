Incidente bus in Messico, media: "Anche italiani tra le vittime"

Tra i morti e i feriti dell'incidente che ha coinvolto un bus turistico in Messico ci sarebbero anche "cittadini italiani e canadesi, oltre che messicani". Lo riportano diversi media locali tra cui El Universal, ma non c'è alcuna conferma ufficiale da fonti istituzionali. L'Ambasciata d'Italia a Città del Messico, in stretto raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere di star ancora verificando l'eventuale coinvolgimento di connazionali.