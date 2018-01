Inchiesta fake news, Facebook cede e amplia indagini su Brexit

Facebook si piega alle pressioni del governo inglese e annuncia che amplierà l'indagine sulle presunte interferenze della Russia sul voto per la Brexit. Secondo quanto riportato dai media americani, il colosso dei social media allargherà l'inchiesta per verificare se agenti russi hanno usato la piattaforma per diffondere "fake news" nella speranza di influenzare il voto.