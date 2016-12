Inchiesta email Clinton,Nyt: "Fbi ha infranto prassi seguita finora"

La decisione dell'Fbi di rendere nota la nuova inchiesta sulle email collegate a Hillary Clinton ha infranto la prassi seguita finora. In estate infatti il dipartimento di giustizia Usa e lo stesso ente investigativo di polizia federale concordarono di non rivelare altre due inchieste, una sulla fondazione Clinton e una sull'allora presidente della campagna di Donald Trump, per non interferire nelle elezioni. Lo scrive il Nyt.