Incendio sul traghetto Atene-Creta: paura ma nessun ferito

Paura tra i passeggeri di un traghetto greco diretto verso Creta: un incendio scoppiato a bordo ha costretto la nave a invertire la rotta rientrando al porto del Pireo, vicino ad Atene: tutti in salvo gli 875 passeggeri e i 141 membri dell'equipaggio. Il rogo è scoppiato per motivi ancora da chiarire nell'area di parcheggio delle vetture, partendo probabilmente da un camion, e il traghetto Eleftherios Venizelos è rimasto per ore avvolto dal fumo.