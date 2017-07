Incendio Londra, riconosciuto il cadavere di Gloria Trevisan

"Il riserbo dei parenti nella diffusione della notizia era legato al desiderio di aspettare che fosse ritrovato anche il corpo di Marco (il compagno di Gloria, ndr)", ha precisato il legale.



"Purtroppo l'identificazione dei resti del giovane richiederà tempi diversi - ha proseguito Sandrin -. Per lui non è possibile fare ricorso alle impronte dentarie, ma si dovrà aspettare l'esame del Dna. Le famiglie stanno compiendo tutti gli sforzi in loro potere perché il loro desiderio era vederli rientrare in Italia insieme, ma più di questo non possono fare".



Il corpo di Gloria, ritrovato all'interno dell'appartamento, si trova ancora a Londra a disposizione delle autorità.