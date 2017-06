Incendio Londra, premier May: vicina a chi lascia la sua casa

La premier britannica Theresa May ha espresso la sua vicinanza alle persone costrette a lasciare la propria casa per le misure di sicurezza prese dopo l'incendio alla Grenfell Tower di Londra. Ottocento appartamenti in cinque torri a Camden, nel nord di Londra, sono in via di evacuazione per rimuovere pannelli isolanti simili a quelli della Grenfell Tower, andata a fuoco nella capitale con un bilancio di 79 morti.