Incendio in un club di Bucarest, una decina le persone ferite

E' di una decina di feriti il bilancio di un incendio divampato nella notte in un esclusivo club di Bucarest, in Romania. L'incendio, le cui cause restano al momento sconosciute, si è rapidamente diffuso, il soffitto è crollato e diverse persone si sono buttate nel lago su cui si affaccia il club. I sommozzatori hanno perlustrato le acque gelate ma non hanno trovato vittime; ora è in corso la ricerca all'interno del locale.