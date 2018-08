Incendio in un appartamento a Chicago: 8 morti, 6 sono bambini

Otto persone, tra cui sei bambini, sono morte nell'incendio di un appartamento alla periferia di Chicago. Le cause del rogo, che ha coinvolto due edifici, non sono ancora state stabilite dai vigili del fuoco, secondo i quali si è trattato di uno dei peggiori roghi, in quanto a numero di vittime, mai avvenuti nella città. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni.