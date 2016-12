Incendio in ospedale in Germania, 2 morti e 15 feriti

Due persone sono morte e almeno 15 sono rimaste ferite in un incendio in un ospedale di Bochum, nell'ovest della Germania. Il rogo è divampato all'Ospedale universitario Bergmannsheil nella notte tra giovedì e venerdì per cause ancora in corso di chiarimento. Il nosocomio di Bochum, che ha 650 posti letto, è uno dei più grandi della regione.